"Спартак" дома обыграл "Слован"

"Спартак" выиграл у "Слована" (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Дмитрий Калинин, Ярослав Косов, Анатолий Никонцев и Мартиньш Карсумс. У гостей гол в активе Патрика Лампера.

"Спартак" набрал 20 очков и занимает шестое место в Западной конференции. У "Слована" 18 очков и девятое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Спартак" (Москва) - "Слован" (Братислава) - 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Голы: Калинин - 1 (Карсумс, Лисин), 3:25 - 1:0. Косов - 3 (Зубов), 28:24 - 2:0. Лампер - 2, 37:54 - 2:1. Никонцев - 5, 57:16 - 3:1. Карсумс - 4 (п.в., Максвелл), 58:36 - 4:1.

Вратари: Гудачек - Чильяк (58:03 - 58:36).

Штраф: 4 - 4.

Броски: 30 (7+14+9) - 27 (6+10+11).

Судьи: Гусев, Кулаков.

20 октября. Москва. "ЦСКА Арена".

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