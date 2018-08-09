"Спартак" будет играть домашние матчи на "ЦСКА Арене"

"ВТБ Ледовый дворец", находящийся на территории СРК "Парка легенд", будет переименован в "ЦСКА Арену", сообщили ТАСС в пресс-службе московского клуба.

- Мы пришли к соглашению о новом названии арены в "Парке легенд". Сегодня началась работа по демонтажу старой и установке новой вывески. Стадион получит название "ЦСКА Арена", поэтому имя легендарного клуба будет размещено на фасадах здания, - приводит пресс-служба слова президента ЦСКА Игоря Есмантовича.

В новом сезоне на арене помимо ЦСКА будет выступать также столичный "Спартак".