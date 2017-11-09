"Спартак" 9 декабря проведет ретроматч против "Слована"

"Спартак" проведет ретроматч против "Слована" в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщает официальный сайт красно-белых. Встреча состоится 9 декабря на арене в "Парке Легенд".

Этот ретроматч станет для "Спартака" третьим в истории. Ранее команда проводила такие игры против "Йокерита" и "Локомотива".

– 9 декабря в "Парке Легенд" благодаря различным историческим деталям будет воссоздана атмосфера 1980-х годов прошлого века, которая позволит поклонникам хоккея старшего поколения испытать ностальгию по временам своей юности, а молодым зрителям – лучше узнать историю страны и отечественного хоккея, – говорится в сообщении на сайте "Спартака".