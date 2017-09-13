Совместная медицинская конференция КХЛ и ИИХФ состоится 8-9 ноября

Континентальная хоккейная лига на своем официальном сайте анонсировала совместную медицинскую конференцию с ИИХФ. Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге 8-9 ноября.

Отмечается, что в первый день конференции участники обсудят актуальные вопросы допинг-контроля - отпрофилактики нарушения антидопинговых правил до обжалования в CAS решений, связанных с применением запрещенных препаратов. В программу второго дня войдут обсуждение медицинских вопросов, связанных с актуаьными событиями в спортивной медецине, а также проведение практических занятий для хоккейных врачей и медицинских служб арен.

В качестве докладчиков выступят специалисты ВАДА, CAS, ИИХФ, РУСАДА, а также спортивные юристы международного уровня.