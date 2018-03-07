Совет директоров "Динамо": "Состав команды вполне был готов попасть в плей-офф"

Совет директоров "Динамо" подвел итоги сезона-2017/18, сообщила пресс-служба московского клуба. На заседании выступил главный тренер команды Владимир Воробьев. В этом сезоне бело-голубые впервые за 17 лет не попали в плей-офф.

Приводим текст заявления "Динамо":

– В начале сезона была поставлена задача сформировать тренерский штаб и сохранить костяк команды. Руководство клуба поддержало кандидатуры, предложенные главным тренером, и подтвердило полномочия тренерского штаба по формированию команды и предсезонной подготовке. В основной состав были включены хоккеисты, не имевшие опыта игры в КХЛ, однако тем самым были открыты возможности для молодежи. Также были подписаны контракты с опытными игроками (Еременко, Никулин, Кутейкин). Сезон был проведен неровно, вскрыв как проблемы адаптации молодых игроков, так и усталости основного состава, связанной с особенностями календаря игр.



Главным негативным итогом сезона можно назвать непопадание в плей-офф, однако сезон дал шанс заявить о себе молодым динамовцам.



Совет директоров подчеркнул, что этот весьма слабый результат сезона должен быть тщательно проанализирован, так как сформированный состав команды вполне был в состоянии решать поставленные задачи. Необходимо усиление как состава игроков, так и тренерского штаба, включая медицинское направление, наладить исполнительскую и игровую дисциплину, формировать динамовский дух и атмосферу в команде.