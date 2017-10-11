Состояние Лемтюгова после удаления селезенки стабильное

Врач "Авангарда" Дмитрий Батушенко сообщил, что операция, которую перенес нападающий омичей Николай Лемтюгов, прошла успешно. По словам медика, состояние форварда, порвавшего селезенку в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Барыса" (3:4), оценивается как стабильное.

- Николай Лемтюгов на данный момент находится в реанимации клинической больницы №1 им. Кабанова под наблюдением ведущих врачей города, - приводит официальный сайт "Авангарда" слова Батушенко. - Состояние игрока после операции стабильное, осложнений нет. Уже с утра сегодняшнего дня приходили болельщики сдавать кровь, сейчас уже необходима только первая отрицательная группа. Сдать кровь можно завтра, начиная с 8 часов утра, по адресу улица Перелета, 7.

- Всех нас беспокоит вопрос, как эта травма и операция повлияют на дальнейшую карьеру Николая.

- Николаю удалили селезенку. Подобная травма встречается в хоккее, есть игроки, выступающие после такой операции. До конца года клуб внесет хоккеиста в список травмированных, будем делать все для его скорейшего выздоровления.

Отмечается, что утром в среду, 11 октября, на станцию переливания крови в больницу приехали болельщики, для того чтобы помочь Лемтюгову. Первым прибыл президент клуба Владимир Шалаев.

Сможет ли Лемтюгов вернуться в хоккей?