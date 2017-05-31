Состоялось заседание Бизнес-клуба хоккейного "Спартака"

30 мая на борту прогулочной яхты состоялось второе заседание Бизнес-клуба ХК "Спартак". На него, как и в минувшем году, были приглашены руководители крупнейших российских и зарубежных инвестиционных и промышленных компаний, ведущие спортивные и рекламные агентства, представители бизнес-элиты, журналисты ведущих средств массовой информации.

Мероприятие прошло в непринужденной обстановке, когда гости могли пообщаться, завязать деловые контакты, поделиться своими бизнес-планами и познакомиться с уникальными коммерческими возможностями одного из самых популярных клубов страны. Эти возможноcти действительно почти безграничны с учетом того, что в предстоящем сезоне "Спартак" будет проводить домашние матчи на самой современной арене Москвы в "Парке Легенд".

Во время красочной церемонии "Спартак" презентовал специальные проекты будущего сезона, поделился творческими планами, а также вручил памятные красно-белые джерси своим надежным партнерам.

Гости и участники мероприятия отмечали огромные перспективы, которые открывает для бизнес-сообщества партнерство с хоккейным клубом с богатейшей историей, подчеркивали узнаваемость бренда "Спартак" и выражали надежду на плодотворное сотрудничество.

Почетными гостями Бизнес-клуба стали прославленные ветераны "Спартака", олимпийские чемпионы Борис Майоров, Вячеслав Старшинов, Владимир Шадрин, Сергей Шепелев, популярный актер театра и кино, давний болельщик красно-белых Алексей Маклаков, а также солист группы "Иванушки Интернешнл" Кирилл Андреев. У представителей СМИ была возможность обсудить предстоящий сезон с новым тренерским штабом красно-белых во главе с Вадимом Епанчинцевым и задать интересующие вопросы игрокам команды – Артему Воронину, Владиславу Провольневу, Никите Ли, Александру Трушкову, Антону Первову.