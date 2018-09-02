Соседство дня. Символика "Спартака" на "ЦСКА Арене"

Сотрудник пресс-службы "Спартака" опубликовал фотографию в преддверии первого матча команды в регулярном чемпионате КХЛ против "Амура". Красно-белые будут проводить домашние игры на арене "Парк легенд", которая в новом сезоне носит название "ЦСКА Арена".

"Эту страну не победить", – говорится в подписи к фотографии, на которой соседствует символика принципиальных соперников.

Матч "Спартак" – "Амур" состоится сегодня, 2 сентября. Начало игры – 17.00 по московскому времени.