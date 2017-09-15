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13:33 | Хоккей — КХЛ

Сорокина первый раз в ЦСКА поменяли по ходу матча

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По ходу матча регулярного чемпионата КХЛ между "Адмиралом" и ЦСКА был заменен голкипер гостей Илья Сорокин. Вратарь армейцев пропустил три шайбы за полтора периода, и вместо него место в воротах занял Ларс Юханссон.

Отметим, что 22-летний россиянин был впервые заменен по ходу игры за свою карьеру в ЦСКА. В этом сезоне он одержал 6 побед в 7 матчах, в среднем пропуская по 1,25 шайбы за игру. За армейцев он играет с 2015 года.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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ЦСКА71

смотрю не сначала, а что голы все вратарские????

13:43