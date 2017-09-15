Сорокина первый раз в ЦСКА поменяли по ходу матча

По ходу матча регулярного чемпионата КХЛ между "Адмиралом" и ЦСКА был заменен голкипер гостей Илья Сорокин. Вратарь армейцев пропустил три шайбы за полтора периода, и вместо него место в воротах занял Ларс Юханссон.

Отметим, что 22-летний россиянин был впервые заменен по ходу игры за свою карьеру в ЦСКА. В этом сезоне он одержал 6 побед в 7 матчах, в среднем пропуская по 1,25 шайбы за игру. За армейцев он играет с 2015 года.