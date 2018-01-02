Сорокин, Пиганович, Бергстрем и Петунин - лучшие игроки КХЛ в декабре

КХЛ на своем официальном сайте назвала лучших игроков лиги в декабре.

Лучшим вратарем признан Илья Сорокин (ЦСКА), одержавший победы в пяти из семи проведенных матчей, в том числе две – на ноль. Голкипер отразил 96,02 процента бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 0,99 (оба показателя – лучшие в лиге за месяц). Его максимальная сухая серия составила 125 минут 53 секунды.

Лучшим защитником признан Олег Пиганович ("Нефтехимик"), одержавший вместе с командой шесть побед в 10 матчах. Защитник набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности "+8". Его единственный гол в гостевом матче с "Ак Барсом" стал победным. Также на счету Пигановича 11 силовых приёмов и 10 блокированных бросков соперников.

Лучшим нападающим признан Александр Бергстрем ("Сибирь"), в девяти матчах одержавший вместе с командой пять побед. Форвард набирал очки во всех играх месяца, забивал – в восьми. Всего на счету Бергстрема 13 (9+4) очков при показателе полезности "+6".

Лучшим новичком второй месяц подряд признан нападающий Александр Петунин ("Динамо" М), в десяти матчах набравший 6 (2+4) очков при показателе полезности "+5". 20-летний форвард в среднем проводил на льду 13 минут 52 секунды за матч, нанес 15 бросков по воротам.