Сорокин, Панин, Азеведо и Кравцов – лучшие игроки первого раунда плей-офф КХЛ

КХЛ на своем официальном сайте объявила фамилии лучших игроков по итогам первого раунда плей-офф.

Лучший голкипер – Илья Сорокин (ЦСКА). На его счету четыре победы в серии со "Спартаком", три из которых на ноль и всего одна пропущенная шайба. Он отразил 98,8 процента бросков при коэффициенте надежности 0,25.

Лучший защитник – Григорий Панин ("Салават Юлаев"). Хоккеист набрал 5 (3+2) очков в семи встречах против "Авангарда" и заработал показатель полезности "+4".

Лучший нападающий – Джастин Азеведо ("Ак Барс"). В пяти матчах серии против "Амура" он набрал 7 (3+4) очков при показателе полезности "+3". Отметим, что на его счету нет ни одной минуты штрафа.

Лучшим новичком стал форвард "Трактора" Виталий Кравцов. 18-летний хоккеист набрал 5 (4+1) очков в пяти играх против "Нефтехимика".