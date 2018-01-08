Сорокин, Медведев и Ткачев - игроки недели в КХЛ

КХЛ на своем официальном сайте объявила фамилии лучших хоккеистов прошедшей игровой недели регулярного чемпионата.

Лучшим вратарем стал Илья Сорокин (ЦСКА). На его счету три победы в трех матчах, два из которых он отыграл "на ноль". Коэффициент надежности Сорокина в этих встречах – 0,33, он отразил 98,41 процентов бросков.

Защитник недели – капитан "Авангарда" Евгений Медведев, набравший 6 (1+4) очков и заработавший показатель полезности "+5" в трех встречах. В этих матчах омский клуб одержал две победы.

Лучшим нападающим стал Владимир Ткачев ("Ак Барс"), в двух матчах набравший 4 (3+1) очка. В обеих встречах казанцы одержали победы.

Лучшим новичком признан нападающий Френкс Разгалс (рижское "Динамо"), в двух домашних матчах отметившийся голом.