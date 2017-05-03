Сорокин и Капризов претендуют на награду лучшему молодому игроку года в Европе

Нападающий Кирилл Капризов, перешедший 1 мая из "Салавата Юлаева" в ЦСКА, претендует на награду лучшему молодому игроку года по версии Ассоциации европейских клубов. В минувшем сезоне он отметился 42 (20+22) очками в 49 матчах регуярного чемпионата и тремя шайбами в 5 играх плей-офф.

Еще одним российским претендентом на награду стал вратарь армейцев Илья Сорокин. Он провел 39 матчей и пропустил 61 гол в регулярке, а также отыграл 7 матчей, пропустив 15 шайб в Кубке Гагарина.

Помимо двоих россиян на награду претендуют Доминик Кубалик из "Пльзени", который перешел в "Салават Юлаев", а также Оскар Линдблум из "Брюнаса".