Сорокин, Дитц, Доус и Михайлов - лучшие игроки ноября в КХЛ

КХЛ на своем официальном сайте назвала лучших хоккеистов ноября в четырех номинациях.

Лучшим вратарем признан Илья Сорокин (ЦСКА), одержавший победы во всех шести матчах месяца, пропустив в них лишь две шайбы. В четырёх поединках (в том числе двух гостевых) голкипер ЦСКА отыграл на ноль, выдав безголевой отрезок продолжительностью 246 минут 55 секунд. Сорокин отразил 98,46% бросков при коэффициенте надежности 0,33, а также стал автором голевой передачи в матче против "Витязя".

Лучшим защитником признан Даррен Дитц ("Барыс"), в 10 матчах набравший 12 (3+9) очков (лучший показатель месяца среди игроков его амплуа) при показателе полезности (+9). Защитник казахстанского клуба в поединке против "Трактора" сравнял счет, сделав дубль в течение 24 секунд. На счету Дитца также победный гол в поединке против "Северстали". Канадский защитник в среднем проводил на льду 24 минуты 19 секунд, нанес 44 броска по воротам, провел 14 силовых приемов и заблокировал 7 бросков соперников.

Лучшим нападающим признан Найджел Доус ("Автомобилист"), в 10 матчах набравший 14 (7+7) очков (лучший результат месяца среди нападающих). На счету форварда уральского клуба дубли в поединках против ХК "Сочи" и "Нефтехимика". Доус набирал очки в 8 из 10 проведенных матчей, нанес 39 бросков по воротам и провел 14 силовых приемов.

Лучшим новичком признан нападающий Никита Михайлов ("Сибирь"), в девяти матчах набравший 4 (3+1) очка, и отметившийся дублем (первым в КХЛ) в гостевом поединке против "Куньлуня". 20-летний форвард в среднем проводил на льду 13 минут 53 секунды, нанес 11 бросков по воротам и заблокировал 7 бросков соперников.