Сорокин, Антипин, Карпов и Михайлов — лучшие игроки недели КХЛ

КХЛ на своем официальном сайте назвала лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим вратарем признан Илья Сорокин (ЦСКА), в двух гостевых матчах не пропустивший ни одной шайбы. Голкипер красно-синих не пропускает с 30 октября на протяжении 180 минут 30 секунд.



Лучшим защитником признан Виктор Антипин ("Металлург" Мг), в четырех гостевых матчах одержавший вместе с командой три победы и набравший в них 4 (2+2) очка (лучший результат недели среди защитников).



Лучшим нападающим признан Максим Карпов (СКА), одержавший вместе с командой победы в четырёх матчах недели и набравший в них 7 (5+2) очков (лучший результат недели среди нападающих).



Лучшим новичком признан нападающий Никита Михайлов ("Сибирь"), в трех матчах одержавший вместе с командой две победы и отметившийся голом в ворота московского "Динамо", ставшим для игрока седьмым в чемпионате.