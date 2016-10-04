Россиянин Николай Соловьев назначен главным тренером "Нефтехимика". Об этом сообщил директор клуба Владимир Кузнецов. По его словам, также в штаб войдет Сергей Шепелев. Ранее "Нефтехимик" отправил в отставку весь тренерский штаб команды во главе с Евгением Попихиным. После 16 матчей команда занимает 11-е место в таблице Восточной конференции.

- Главным тренером назначен Соловьев, помогать ему будет Шепелев. Тренерский штаб в этом составе дебютирует в матче с "Югрой". Ждем от нового тренерского штаба выполнения задач, которые стоят перед клубом, - цитирует "Р-Спорт" Кузнецова.

Напомним, что ранее специалисты работали в "Югре". При этом после отставки из сибирского клуба Шепелев возглавлял "Адмирал" и "Амур", а Соловьев – новокузнецкий "Металлург".