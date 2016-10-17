Соколов утвержден главным тренером "Югры"

Андрей Соколов утвержден на должность главного тренера "Югры", сообщает официальный сайт клуба. Он работал с командой на правах исполняющего обязанности после отставки Павла Езовских. Под его руководством хантымансийцы одержали 7 побед в 14 матчах.

– У Андрея Павловича убрали приставку "и.о.". Такое решение было принято сегодня руководством клуба. Команда под началом Соколова показала достойный результат, о чем говорит недавняя выездная серия игр, в которой взяли 8 из 9 возможных очков, – пояснил генеральный менеджер "Югры" Евгений Хацей.