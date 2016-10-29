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Соглашение Назарова с "Нефтехимиком" рассчитано до конца сезона

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Директор "Нефтехимика" Владимир Кузнецов подчеркнул, что контракт нового главного тренера нижнекамцев Андрея Назарова рассчитан до конца текущего сезона. На этой должности специалист заменил Николая Соловьева, который подал в отставку после поражения в матче регулярного чемпионата от "Барыса" (0:3).

- Контракт пока до конца сезона. Что касается помощников, то они будут определены во время паузы, - приводит "Р-Спорт" слова Назарова. - Не могу подтвердить, что одним из них будет Калянин.

После 25 матчей "Нефтехимик" занимает предпоследнее место в таблице Восточной конференции.

Андрей Назаров - новый тренер "Нефтехимика" 

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161029/1111483649.html

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