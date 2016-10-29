Соглашение Назарова с "Нефтехимиком" рассчитано до конца сезона

Директор "Нефтехимика" Владимир Кузнецов подчеркнул, что контракт нового главного тренера нижнекамцев Андрея Назарова рассчитан до конца текущего сезона. На этой должности специалист заменил Николая Соловьева, который подал в отставку после поражения в матче регулярного чемпионата от "Барыса" (0:3).

- Контракт пока до конца сезона. Что касается помощников, то они будут определены во время паузы, - приводит "Р-Спорт" слова Назарова. - Не могу подтвердить, что одним из них будет Калянин.

После 25 матчей "Нефтехимик" занимает предпоследнее место в таблице Восточной конференции.

Андрей Назаров - новый тренер "Нефтехимика"