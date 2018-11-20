София Гудим - о словах канадцев про россиянок: "Их не очень хорошо воспитывали в детстве"

Известная хоккейная журналистка София Гудим прокомментировала "СЭ" слова бывшего защитника "Сочи" Райана Уитни, который назвал российских женщин "чернобыльскими уродами с тремя глазами".

- Мне кажется, что вся эта история про печальный тренд нашей современности. Люди для того, чтобы сделать что-то более популярным, используют хайп, который подразумевает оскорбления и какие-то жесткие, очень некрасивые высказывания. Все это, увы, делается без какого-либо уважения по отношению к оппонентам и к объектам обсуждения. Ребята просто хотели чуть-чуть похайповать, раскачать эту историю.

Естественно могу сказать, что у меня это высказывание вызывает только одну мысль - ребят не очень хорошо воспитывали в детстве. Они просто не понимают, что подобные высказывания в адрес девушек недопустимы. Неважно о каких женщинах идет речь - российских, европейских, американских. Так делать нельзя. Надеюсь, что шумиха, которая поднялась в интернете, привлечет их внимание и чему-нибудь научит. (Арман Мкртчан)

"Или чудовище, или Анна Курникова". Американский хоккеист Уитни - о красоте русских девушек