София Гудим будет работать в микст-зоне на матче "Спартак" - "Трактор"

Хоккейная журналистка София Гудим будет работать в микст-зоне на матче регулярного чемпионата КХЛ "Спартак" – "Трактор", сообщает официальный сайт московского клуба. Также она примет участие в съемах программ для клубного спартаковского телевидения.

– Очень рада продолжить работу в КХЛ и приятно, что "Спартак" так быстро предоставил мне эту возможность, – сказала Гудим. – У московского клуба сильная медиаслужба – классно, что я буду в такой команде. Долго привыкать к новой обстановке не придется. Я профессионально подойду к работе в микст-зоне и буду нейтральна. А вот уже на клубном ТВ примерю новые для себя красно-белые цвета. До встречи на "Спартаке".

Матч "Спартак" – "Трактор" состоится 19 сентября.