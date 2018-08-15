София Гудим будет работать в микст-зоне на матче "Спартак" - "Трактор"

Хоккейная журналистка София Гудим будет работать в микст-зоне на матче регулярного чемпионата КХЛ "Спартак" – "Трактор", сообщает официальный сайт московского клуба. Также она примет участие в съемах программ для клубного спартаковского телевидения.
– Очень рада продолжить работу в КХЛ и приятно, что "Спартак" так быстро предоставил мне эту возможность, – сказала Гудим. – У московского клуба сильная медиаслужба – классно, что я буду в такой команде. Долго привыкать к новой обстановке не придется. Я профессионально подойду к работе в микст-зоне и буду нейтральна. А вот уже на клубном ТВ примерю новые для себя красно-белые цвета. До встречи на "Спартаке".
Матч "Спартак" – "Трактор" состоится 19 сентября.
Известная хоккейная журналистка София Гудим будет работать в микст-зоне на нашем матче. Дебют состоится 19 сентября на игре красно-белых против… челябинского "Трактора". Также в этот день София примет участие в съёмках программ для клубного телевидения. https://t.co/a26tVfhhQh pic.twitter.com/iMwkySljCJ– Спартак Москва (@spartak_hc) 15 августа 2018 г.