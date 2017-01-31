"Сочи" выплатил игрокам 20 процентов от зарплаты в октябре

"Сочи" на сегодняшний день выплатил игрокам 20 процентов от заработной платы в октябре. Об этом сообщил глава профсоюза игроков лиги Андрей Коваленко. Ранее генеральный директор клуба Сергей Воропаев сообщил, что клуб имеет задолженность перед хоккеистами с ноября по январь и в ближайшее время должен выплатить все сумму, а невыплата связана с техническими моментами.

– Прежде чем сказать, будет ли погашена задолженность или нет, мне нужно дождаться ответа от гендиректора. Мы послали запрос с целью узнать, когда эта задолженность будет погашена, – цитирует ТАСС Коваленко. – На сегодняшний день я знаю, что они выплатили 20 процентов от всей зарплаты в первой половине октября. Больше зарплаты у игроков не было.

Мы знаем из своих источников, что задолженность есть, пытаемся выяснить это у руководителей клуба. В соответствии с ответом руководства будем работать дальше: просить игроков писать заявления либо общаться с руководством. Но летом я разговаривал по поводу премиальных с генеральным директором. Он сказал, что до середины октября они их закроют, так и получилось.

Если они говорят, что так и есть, неделю можно и подождать.