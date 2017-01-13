"Сочи" в серии буллитов обыграл "Трактор"

"Сочи" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Трактор" (2:1 Б). В основное время встречи на гол Кирилла Кольцова в большинстве точным броском ответил Андрей Костицын. Победный буллит на свой счет записал нападающий Егор Морозов.

Для челябинской команды это поражение стало третьим подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) - "Сочи" - 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Якуценя - 12 (бол.), 13:13 - 1:0. Костицын - 14, 19:21 - 1:1.

Победный буллит: Морозов.

Вратари: Францоуз - Барулин.

Штраф: 10 - 20.

Броски: 32 (7+13+6+6) - 45 (12+13+20+0).

Судьи: Конц, Сидоренко.

13 января. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.