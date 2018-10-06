"Сочи" в овертайме обыграл минское "Динамо"

"Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме обыграл минское "Динамо" со счетом 4:3. Победную шайбу забросил Кирилл Капустин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сочи" (Сочи) - "Динамо" (Минск) - 4:3 ОТ (1:1, 0:2, 2:0, 1:0)

Голы: Акмальдинов - 1, 4:00 - 1:0. Хауден - 2 (Пулккинен, Лисовец), 8:39 - 1:1. А. Костицын - 6 (Павлович), 23:23 - 1:2. Уиркош - 3 (Казионов, Хауден), 29:35 - 1:3. Хлопотов - 1 (Капустин, Рыков), 52:24 - 2:3. Росен - 4 (бол., Капустин), 56:57 - 3:3. Капустин - 3 (Бочаров, Овитю), 61:49 - 4:3.

Вратари: Барулин - Энрот.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 32 (7+6+18+1) - 29 (5+14+10+0).

Судьи: Бондарь, Одиньш.

6 октября. Сочи. ДС "Большой".