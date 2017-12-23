"Сочи" в овертайме обыграл "Авангард"

"Авангард" на своей площадке уступил "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:3 ОТ. В составе омичей отметились Дмитрий Кугрышев и Михаил Фисенко. У "Сочи" дубль сделал Михаил Мамкин, победный гол в овертайме забил Кейси Уэллман.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Авангард" (Омск) - "Сочи" (Сочи) - 2:3 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Кугрышев - 8 (бол., Чудинов, Петерссон), 4:45 - 1:0. Фисенко - 3 (Пережогин), 16:41 - 2:0. Мамкин - 3 (бол., Лугин, Цветков), 32:47 - 2:1. Мамкин - 4 (Полашек, Уэллман), 50:25 - 2:2. Уэллман - 8 (Падакин, Коллинс), 60:29 - 2:3.

Вратари: Фурх - Барулин.Штраф: 12 - 8.

Броски: 33 (15+4+14+0) - 32 (4+14+11+3).

Судьи: Акузовский, Оскирко.23 декабря. Омск. "Арена Омск".