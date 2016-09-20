"Сочи" в гостях победил "Салават Юлаев"

"Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ одержал гостевую победу над "Салаватом Юлаевым" со счетом 3:1.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" (Уфа) - "Сочи" (Сочи) - 1:3 (1:0, 0:3, 0:0)

Голы: Арзамасцев - 2 (Капризов, Мих. Воробьев), 17:52 - 1:0. Максвелл - 4 (бол., Костицын, Скачков), 21:59 - 1:1. Костицын - 3 (Ибрагимов, Крикунов), 34:20 - 1:2. Петерссон - 7 (бол., Скачков), 39:34 - 1:3.

Вратари: Сведберг (56:45 - 57:21, 57:34) - Барулин.

Штраф: 8 - 10.

Броски: 34 (11+9+14) - 17 (3+10+4).

Судьи: Беляев, Бирин.

20 сентября. Уфа. "Уфа Арена".