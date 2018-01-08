"Сочи" в гостях по буллитам обыграл рижское "Динамо"

"Сочи" на выезде обыграл рижское "Динамо" (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Автором решающего буллита стал Вадим Хлопотов. Ранее в понедельник, 8 января, стало известно, что рижане потеряли математические шансы на выход в плей-офф.

Отметим, что в составе хозяев дубль на счету Микелиса Редлихса. У гостей двумя шайбами отметился Шон Коллинс.

Для "Сочи" эта победа стала четвертой подряд. "Динамо" за аналогичный период потерпело три поражения, одержав одну победу.

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Регулярный чемпионат

"Динамо" (Рига) - ХК "Сочи" - 3:4 Б (1:1, 2:0, 0:2, 0:0, 0:1)

Голы: О`Делл - 13 (мен.), 9:36 - 0:1. Макмиллан - 11 (Разгалс, Балинскис), 11:28 - 1:1. М. Редлихс - 6 (бол., Дарзиньш, Индрашис), 20:14 - 2:1. М. Редлихс - 7 (Дарзиньш, Бичевскис), 34:09 - 3:1. Коллинс - 12 (Лапенков, Йокипакка), 40:33 - 3:2. Коллинс - 13 (Йокипакка, Лугин), 59:29 - 3:3.

Победный буллит: Хлопотов.

Вратари: Армалис - Шикин (58:47 - 59:29).

Штраф: 4 - 14.

Броски: 25 (9+12+1+3) - 28 (9+4+13+2).

Судьи: Гусев, Морозов.

8 января. Рига. Арена Рига.