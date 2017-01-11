"Сочи" в гостях обыграл "Магнитку"

"Сочи" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл магнитогорский "Металлург" – 5:3. Решающую шайбу забросил нападающий Игорь Игнатушкин.
"Сочи" прервал серию "Магнитки" из четырех побед кряду.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Металлург" (Магнитогорск) - "Сочи" - 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)
Голы: Коварж - 22 (бол., Антипин, Мозякин), 2:02 - 1:0. О`Делл - 7 (Петерссон), 21:24 - 1:1. Максвелл - 8 (бол., Петерссон, Мамкин), 23:08 - 1:2. Костицын - 13 (Игнатушкин), 31:23 - 1:3. Мозякин - 34 (бол., Антипин, Зарипов), 37:01 - 2:3. Игнатушкин - 4 (Костицын), 52:33 - 2:4. Ли - 12 (Антипин, Мозякин), 58:40 - 3:4. Кузнецов - 3 (п.в.), 59:23 - 3:5.
Вратари: Кошечкин (Загидулин, 58:40, Кошечкин, 59:23) - Барулин.
Штраф: 8 - 6.
Броски: 30 (6+14+10) - 38 (11+11+16).
Судьи: Букин, Овчинников.
11 января. Магнитогорск. "Арена Металлург".
зритель1
ликуй Сочи-град, ещё 25-го витязей обыграем и будет вам плей-офф. У Мозякина 981 !
19:50