"Сочи" сыграет с "Витковице" и "Оцеларжи" на сборе в Чехии

"Сочи" отправился в Тршинец (Чехия), где проведет тренировочный сбор, информирует официальный сайт клуба. Кроме программы занятий на льду и в зале, сочинцев ждут два контрольных матча: в Остраве с "Витковице" (17.08) и в Тршинеце с "Оцеларжи" (18.08). Сразу по завершении чешского сбора команда переберется в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в турнире имени Николая Пучкова.

В Чехию отправились 30 игроков – 3 вратаря, 11 защитников и 16 нападающих.

Вратари: Арсений Ахметов, Константин Барулин, Дмитрий Шикин.

Защитники: Денис Александров, Александр Будкин, Сергей Зборовский, Юрки Йокипакка, Сергей Кузнецов, Артем Мальцев, Дамир Мусин, Йоанн Овитю, Олег Погоришный, Вадим Хомицкий, Никита Щитов.

Нападающие: Александр Акмальдинов, Дмитрий Архипов, Станислав Бочаров, Шон Коллинз, Иван Ларичев, Егор Морозов, Денис Мосалев, Эрик О’Делл, Артем Подшендялов, Александр Полунин, Дамир Рахимуллин, Роберт Росен, Артем Томилин, Никита Точицкий, Вадим Хлопотов, Сергей Шмелев.