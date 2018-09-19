"Сочи" расторг контракт с защитником Сергеем Кузнецовым

"Сочи" объявил о расторжении контракта с защитником Сергеем Кузнецовым. Соглашение с 27-летним защитником было рассчитано до 30 апреля 2019 года.
- Руководство и тренерский штаб команды благодарят игрока за совместную работу и желают ему удачи в дальнейшей карьере, - сообщается в официальном Твиттере "Сочи".
Хоккейный клуб "Сочи" по соглашению сторон расторг контракт с 27-летним защитником Сергеем Кузнецовым.– ХК "Сочи" (@HCSOCHI) 19 сентября 2018 г.
Руководство и тренерский штаб команды благодарят игрока за совместную работу и желают ему удачи в дальнейшей карьере💪 pic.twitter.com/jEQ7Ml5MwO
В минувшем сезоне Кузнецов провел 20 игр за "Сочи" в регулярном чемпионате КХЛ и отметился одной результативной передачей.