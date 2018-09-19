17:22 | Хоккей — КХЛ

"Сочи" расторг контракт с защитником Сергеем Кузнецовым

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"Сочи" объявил о расторжении контракта с защитником Сергеем Кузнецовым. Соглашение с 27-летним защитником было рассчитано до 30 апреля 2019 года.

Руководство и тренерский штаб команды благодарят игрока за совместную работу и желают ему удачи в дальнейшей карьере, - сообщается в официальном Твиттере "Сочи".

В минувшем сезоне Кузнецов провел 20 игр за "Сочи" в регулярном чемпионате КХЛ и отметился одной результативной передачей.

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