"Сочи" расторг контракт с защитником Сергеем Кузнецовым

"Сочи" объявил о расторжении контракта с защитником Сергеем Кузнецовым. Соглашение с 27-летним защитником было рассчитано до 30 апреля 2019 года.

- Руководство и тренерский штаб команды благодарят игрока за совместную работу и желают ему удачи в дальнейшей карьере, - сообщается в официальном Твиттере "Сочи".