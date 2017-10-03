"Сочи" расторг контракт с вратарем Большаковым

Вратарь Сергей Большаков покинул "Сочи", сообщает официальный сайт клуба. Контракт с 21-летним игроком расторгнут по взаимному согласию сторон.
"Руководство и тренерский штаб "Сочи" благодарят игрока за время, проведенное в клубе, и желают ему успехов в дальнейшей карьере", – говорится в сообщении клуба.
Большаков выступал за "Сочи" с 2016 года. В текущем сезоне он не провел ни одного матча за команду.
Сергей Большаков покидает состав сочинцев. Контракт с игроком расторгнут по обоюдному согласию.– ХК "Сочи" (@HCSOCHI) 3 октября 2017 г.
Желаем ему успехов в дальнейшей карьере💪 pic.twitter.com/IrdRSdoT5L
Дополнительная информация
http://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Sochi-rastorg-soglashenie-s-Sergeem-Bolshakovym-6357
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