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15:09 | Хоккей — КХЛ

"Сочи" расторг контракт с вратарем Большаковым


Вратарь Сергей Большаков покинул "Сочи", сообщает официальный сайт клуба. Контракт с 21-летним игроком расторгнут по взаимному согласию сторон.

"Руководство и тренерский штаб "Сочи" благодарят игрока за время, проведенное в клубе, и желают ему успехов в дальнейшей карьере", – говорится в сообщении клуба.

Большаков выступал за "Сочи" с 2016 года. В текущем сезоне он не провел ни одного матча за команду.

Дополнительная информация

http://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Sochi-rastorg-soglashenie-s-Sergeem-Bolshakovym-6357

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Материалы других СМИ
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