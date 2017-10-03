"Сочи" расторг контракт с вратарем Большаковым

Вратарь Сергей Большаков покинул "Сочи", сообщает официальный сайт клуба. Контракт с 21-летним игроком расторгнут по взаимному согласию сторон.

"Руководство и тренерский штаб "Сочи" благодарят игрока за время, проведенное в клубе, и желают ему успехов в дальнейшей карьере", – говорится в сообщении клуба.

Большаков выступал за "Сочи" с 2016 года. В текущем сезоне он не провел ни одного матча за команду.