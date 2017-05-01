"Сочи" расторг контракт с Мерескиным и оставил Кузнецова

"Сочи" на своем сайте объявил о расторжении контракта с защитником Александром Мерескиным. Соглашение с 29-летним хоккеистом расторгнуто по обоюдному согласию сторон. В минувшем сезоне Мерескин провел 35 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и отметился 4 голами.

Также защитник Сергей Кузнецов принял квалификационное предложение клуба. Новое соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на два года. 26-летний хоккеист провел два сезона в КХЛ в "Сочи", в минувшем чемпионате сыграл в 49 матчах и набрал 8 (3+5) очков.