"Сочи" расторг контракт с Дмитрием Бойчуком

"Сочи" расторг контракт с нападающим Дмитрием Бойчуком по взаимному согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба. 22-летний игрок провел предсезонную подготовку вместе с клубом, но в августе был отправлен в "Дизель", который выступает в ВХЛ.

Соглашение форварда с "Сочи" было рассчитано до конца апреля 2018 года.

– Руководство клуба и тренерский штаб благодарят игрока за совместную работу и жалеют удачного продолжения карьеры, – говорится в сообщении "Сочи".