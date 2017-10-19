"Сочи" расторг контракт с Дмитрием Бойчуком

"Сочи" расторг контракт с нападающим Дмитрием Бойчуком по взаимному согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба. 22-летний игрок провел предсезонную подготовку вместе с клубом, но в августе был отправлен в "Дизель", который выступает в ВХЛ.
Соглашение форварда с "Сочи" было рассчитано до конца апреля 2018 года.
– Руководство клуба и тренерский штаб благодарят игрока за совместную работу и жалеют удачного продолжения карьеры, – говорится в сообщении "Сочи".
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http://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Sochi-rastorg-soglashenie-s-Dmitriem-Bojchukom-6441
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