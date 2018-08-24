"Сочи" проиграл "Куньлуню" на турнире имени Пучкова

"Сочи" уступил "Куньлуню" в рамках предсезонного турнира имени Н.Г. Пучкова со счетом 2:3. В составе сочинского клуба отличились Денис Мосалев и Кирилл Капустин. За пекинскую команду дубль сделал Вели-Матти Савинайнен, еще одна шайба на счету у Грега Сквайрза.

Товарищеские матчи

Турнир имени Н.Г. Пучкова

"Сочи" (Сочи) - "Куньлунь" (Пекин) - 2:3 (0:2, 2:1, 0:0)

Голы: Савинайнен - 2 (мен., Лунд), 3:34 - 0:1. Савинайнен - 3 (Бек), 9:17 - 0:2. Сквайрз - 2 (Витасек, Кейн), 23:12 - 0:3. Мосалев - 3 (Росен), 31:57 - 1:3. Капустин - 3 (мен., Хлопотов), 36:26 - 2:3.

Вратари: Барулин (58:38) - Лазушин.

Судьи: Кочетов, Щенев.

24 августа. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.