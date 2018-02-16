"Сочи" продлил контракт с Йокипаккой на один сезон

"Сочи" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Юрки Йокипаккой. Новое соглашение с 26-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

Напомним, что финн пополнил команду по ходу регулярного чемпионата КХЛ, провел 33 матча и набрал 10 (2+8) очков при показателе полезности "+3". Игрок имеет опыт выступления в НХЛ, ранее он играл за "Даллас" и "Калгари".