21:53 16 февраля | Хоккей — КХЛ

"Сочи" продлил контракт с Йокипаккой на один сезон


"Сочи" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Юрки Йокипаккой. Новое соглашение с 26-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

Напомним, что финн пополнил команду по ходу регулярного чемпионата КХЛ, провел 33 матча и набрал 10 (2+8) очков при показателе полезности "+3". Игрок имеет опыт выступления в НХЛ, ранее он играл за "Даллас" и "Калгари".

Дополнительная информация

http://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Sochi-prodlil-kontrakt-s-Jurki-Jokipakkoj-6974

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