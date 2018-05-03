"Сочи" продлил контракт с Томилиным

"Сочи" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Артемом Томилиным. Соглашение с 26-летним форвардом рассчитано до 30 апреля 2020 года.

Томилин провел за "Сочи" два сезона. В минувшем чемпионате он провел 24 матча и набрал 5 (2+3) очков. Большую часть карьеры он провел в ВХЛ за "Динамо" (Балашиха) и "Рязань".