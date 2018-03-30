"Сочи" продлил контракт с Барулиным

"Сочи" продлил контракт с вратарем Константином Барулиным, информирует официальный сайт клуба. Новое соглашение рассчитано на один год.
В регулярном чемпионате-2017/18 голкипер провел 35 матчей, в которых одержал 14 побед при проценте отраженных бросков 92,0 и коэффициенте надежности 2,43.
В плей-офф Барулин выиграл один матч из пяти при проценте отраженных бросков 90,6 и коэффициенте наднжности 3,46.
В КХЛ Барулин также играл за ЦСКА, "Атлант", "Ак Барс" и "Авангард". На его счету всего 496 матчей.
Дополнительная информация
http://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Sochi-sohranil-v-sostave-Konstantina-Barulina-7113
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