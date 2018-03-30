"Сочи" продлил контракт с Барулиным

"Сочи" продлил контракт с вратарем Константином Барулиным, информирует официальный сайт клуба. Новое соглашение рассчитано на один год.

В регулярном чемпионате-2017/18 голкипер провел 35 матчей, в которых одержал 14 побед при проценте отраженных бросков 92,0 и коэффициенте надежности 2,43.

В плей-офф Барулин выиграл один матч из пяти при проценте отраженных бросков 90,6 и коэффициенте наднжности 3,46.

В КХЛ Барулин также играл за ЦСКА, "Атлант", "Ак Барс" и "Авангард". На его счету всего 496 матчей.