"Сочи" пригласил на просмотр Шеффера, Таталина и Мальцева

"Сочи" на своем официальном сайте объявил о приглашении трех хоккеистов на просмотр. Пробные соглашения были заключены с защитниками Андреем Шефером, Романом Таталиным и Артемом Мальцевым.

В минувшем сезоне 35-летний Шефер провел 7 матчей за "Северсталь" в регулярном чемпионате КХЛ и отдал три голевые передачи. На счету 24-летнего Таталина 9 игр за новокузнецкий "Металлург", в которых он не отметился набранными баллами. 19-летний Мальцев в минувшем сезоне выступал в QMJHL за "Шикутими". В регулярном чемпионате провел 47 игр и набрал 10 очков (3+7).