"Сочи" прервал трехматчевую победную серию "Йокерита"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Сочи" одержал победу над "Йокеритом" – 3:2.

Автором победной шайбы стал нападающий Павел Падакин, его одноклубник Михаил Мамкин набрал два (0+2) очка.

Южане прервали победную серию "джокеров", которая составляла три игры подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Йокерит" (Хельсинки) – "Сочи" – 2:3 (2:1, 0:0, 0:2)

Голы: Кивисте – 1 (Йоэнсуу, Норман), 9:53 – 1:0. Уэллман – 7 (Мамкин), 12:14 – 1:1. Йормакка – 6 (Виртанен, Палола), 14:00 – 2:1. Цветков – 6 (Мамкин, Ларичев), 40:35 – 2:2. Падакин – 7 (Хлопотов), 52:54 – 2:3.

Вратари: Рамо (58:07) – Шикин.

Штраф: 12 – 14.

Броски: 24 (8+8+8) – 25 (9+5+11).

Судьи: Гофман, Гусев.

17 ноября. Хельсинки. Hartwall Arena.

Турнирная таблица – здесь