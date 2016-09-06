"Сочи" прервал серию поражений, разгромив "Амур"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Сочи" на своем льду разгромил "Амур" со счетом 7:2. Дублем в составе сочинского клуьа отметился Евгений Скачков. Таким образом команда Вячеслава Буцаева прервала трехматчевую серию поражений.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сочи" – "Амур" (Хабаровск) – 7:2 (1:0, 4:1, 2:1)

Голы: Игнатушкин – 2 (бол., Крикунов, Фантенберг), 3:09 – 1:0. Скачков – 1 (бол., Фантенберг, Петерссон), 23:59 – 2:0. Костицын – 1 (бол., Мамашев), 24:21 – 3:0. Захарчук – 1 (Мамашев, Мамкин), 28:46 – 4:0. Вяч. Ушенин – 1 (бол., Вл. Ушенин, Зуб), 34:27 – 4:1. Толпеко – 1 (Бабинцев), 34:59 – 5:1. Скачков – 2 (Фантенберг), 41:07 – 6:1. Горохов – 1 (Петерссон), 43:40 – 7:1. Капустин – 3 (бол.), 47:56 – 7:2.

Вратари: Барулин – Печурский (Аликин, 24:21).

Штраф: 14 – 41.

Броски: 37 (11+17+9) – 27 (7+8+12).

Судьи: Раводин, Цыплаков.

6 сентября. Сочи. Ледовый Дворец "Большой".