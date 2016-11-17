"Сочи" прервал четырехматчевую серию поражений в игре с "Трактором"

"Сочи" нанес поражение "Трактору" в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:1). Сочинская команда прервала свою серию из четырех поражений подряд. Команда Вячеслава Буцаева набрала 49 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В активе "Трактора" такое же количество очков и пятое место на "Востоке".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сочи" (Сочи) - "Трактор" (Челябинск) - 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Голы: Морозов - 3, 25:47 - 1:0. Костицын - 7 (бол., Фантенберг), 29:56 - 2:0. Рой - 7 (бол., Белов, Якуценя), 35:14 - 2:1.

Вратари: Барулин - Демченко (57:45 - 58:50, 59:09).

Штраф: 6 - 18.

Броски: 37 (12+18+7) - 43 (15+12+16).

Судьи: Кулаков, Одиньш.

17 ноября. Сочи. Ледовый Дворец "Большой".