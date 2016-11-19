"Сочи" прервал 7-матчевую победную серию "Салавата"

"Сочи" на своем льду в матче регулярного чемпионата по буллитам обыграл "Салават Юлаев" и прервал 7-матчевую победную серию команды Игоря Захаркина. Победный буллит исполнил нападающий Бен Максвелл.

Отметим, что гости сравняли счет за 3 секунды до окончания основного времени матча. В составе уфимцев по 2 очка набрали нападающие Линус Умарк (1+1) и Теему Хартикайнен (0+2).

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сочи" – "Салават Юлаев" (Уфа) – 4:3 Б (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Майоров - 3 (Гончаров), 17:17 - 0:1. Кузнецов - 2 (О`Делл), 25:21 - 1:1. Умарк - 8 (бол., Хартикайнен, Капризов), 39:15 - 1:2. Мерескин - 2 (Падакин), 42:30 - 2:2. Максвелл - 5 (Фантенберг, Морозов), 46:36 - 3:2. Лисин - 10 (Хартикайнен, Умарк), 59:57 - 3:3.

Победный буллит: Максвелл.

Вратари: Барулин - Сведберг (59:12 - 59:57).

Штраф: 12 - 8.

Броски: 19 (3+10+6+0) - 31 (4+11+11+5).

Судьи: Гашилов, Щенев.

19 ноября. Сочи. Ледовый дворец "Большой".