"Сочи" прервал 5-матчевую победную серию "Ак Барса"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Сочи" в гостях обыграл "Ак Барс" со счетом 3:1. Отметим, что команда Вячеслава Буцаева уступала по ходу встречи со счетом 0:1. Сочинский клуб забросил по одной шайбе в каждом периоде. Отметим, что казанский клуб потерпел первое поражение в шести матчах.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Ак Барс" (Казань) – "Сочи" – 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Ткачев – 13 (Лукоянов, Чибисов), 12:42 – 1:0. Мерескин – 3 (Толпеко, Кузнецов), 17:11 – 1:1. Морозов – 5 (Кузнецов), 33:59 – 1:2. Костицын – 8 (п.в., Крикунов), 59:38 – 1:3.

Вратари: Гарипов (58:59 – 59:38) – Шикин.

Штраф: 6 – 12.

Броски: 29 (8+11+10) – 26 (10+11+5).

Судьи: Ержабек, Сидоренко.

1 декабря. Казань. "Татнефть Арена".