22:05 | Хоккей — КХЛ

"Сочи" прервал 20-матчевую победную серию СКА

Вратарь СКА Микко КОСКИНЕН. Фото Юрий КУЗЬМИН, photo.khl.ru
Вратарь СКА Микко КОСКИНЕН. Фото Юрий КУЗЬМИН, photo.khl.ru
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В матче регулярного чемпионата КХЛ "Сочи" в овертайме переиграл СКА - 3:2. Победную шайбу забросил Шон Коллинс.

Отметим, что "леопарды" прервали рекордную 20-матчевую победную серию питерцев.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) - "Сочи" - 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)

Голы: Плотников - 5 (бол., Карпов, Гусев), 7:41 - 1:0. Хохлов - 3 (О`Делл), 24:40 - 1:1. Лапенков - 4 (Воробьев, Цветков), 36:10 - 1:2. Войнов - 2, 51:21 - 2:2. Коллинс - 4 (Уэллман, Шмелев), 60:20 - 2:3.

Вратари: Коскинен - Шикин.

Штраф: 2 - 22.

Броски: 36 (11+8+17+0) - 24 (4+14+5+1).

Судьи: Морозов, Наумов.

11 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2017-2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (17)
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RND

Да, монт, понравилось, бомжи тоже ссут кипятком. Хорошая постанова от сосиски и чурчхелы.

22:27

совва

Bossonn от зомбоящика отлип, решил все увиденное за сутки перепечатать?))

22:25

RND

Штраф 2-22 :) сосиск просрала что бы не было смешно. Хотя примитивы все принимают за чистую монтю.

22:25

Доктор Айболит

Axaxaxaxaax

22:24

SSNA7

пал, ты матч смотрел, или увидел описку 2-22 и решил блеснуть умом???

22:23

Bossonn

Это хорошо, что столько чмошников уже отметилось))) Значит интересуются.))) А сами говорят, кому этот СКА нужен?))) Да вот вы же первые и примчались - следят, потрохи собачьи)))) Слюной брызжут))) Ничего страшного, ну, проиграли. Сочи молодцы)))) Амеры тоже вчера влетели и кому???? Тринидаду!!!! Сколько там населения?А? Вот теперь тут раскукарекались))))

22:23

Монте-Кристо (Мститель) .

RND ...................... Примитив, тебе цирк понравился ?

22:20

пал

Сосиска больше периода играла в большинстве. Мда... 2-22 по штрафу. Ну и бесстыжий Газпрём.

22:18

RND

Цирк для тупых примитивов

22:13

Долго наблюдал за идиотами на эт

Всё, долбо**ам можно идти на волейбольную страничку в тему про зинит татарский и **ать там)))))))))))))) ЗВИНИТ-ЧЕМПИОН! даешь ещё 60 побед подряд)))))))

22:12

совва

какая еще победная серия с ОТ и буллитами? еще с ЦСКА сравнивают, времен СССР...

22:09

Бней Иегуда

Очко!)) Распечатали!))

22:09

Бурый аз есьм

ура епт

22:08

Монте-Кристо (Мститель) .

Сборная Колхозной лиги – СКА проиграла команде хачиков из Сочи.

22:08

Тропическая гемангиома Мовсисяна

боже спасибо Сочи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

22:08

sheitan

Сегодня праздник у всей России! Браво и спасибо, Сочи!!

22:07