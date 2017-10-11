"Сочи" прервал 20-матчевую победную серию СКА

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Сочи" в овертайме переиграл СКА - 3:2. Победную шайбу забросил Шон Коллинс.
Отметим, что "леопарды" прервали рекордную 20-матчевую победную серию питерцев.
КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) - "Сочи" - 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)
Голы: Плотников - 5 (бол., Карпов, Гусев), 7:41 - 1:0. Хохлов - 3 (О`Делл), 24:40 - 1:1. Лапенков - 4 (Воробьев, Цветков), 36:10 - 1:2. Войнов - 2, 51:21 - 2:2. Коллинс - 4 (Уэллман, Шмелев), 60:20 - 2:3.
Вратари: Коскинен - Шикин.
Штраф: 2 - 22.
Броски: 36 (11+8+17+0) - 24 (4+14+5+1).
Судьи: Морозов, Наумов.
11 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
Дополнительная информация
Материалы других СМИ
RND
Да, монт, понравилось, бомжи тоже ссут кипятком. Хорошая постанова от сосиски и чурчхелы.
22:27
совва
Bossonn от зомбоящика отлип, решил все увиденное за сутки перепечатать?))
22:25
RND
Штраф 2-22 :) сосиск просрала что бы не было смешно. Хотя примитивы все принимают за чистую монтю.
22:25
Доктор Айболит
Axaxaxaxaax
22:24
SSNA7
пал, ты матч смотрел, или увидел описку 2-22 и решил блеснуть умом???
22:23
Bossonn
Это хорошо, что столько чмошников уже отметилось))) Значит интересуются.))) А сами говорят, кому этот СКА нужен?))) Да вот вы же первые и примчались - следят, потрохи собачьи)))) Слюной брызжут))) Ничего страшного, ну, проиграли. Сочи молодцы)))) Амеры тоже вчера влетели и кому???? Тринидаду!!!! Сколько там населения?А? Вот теперь тут раскукарекались))))
22:23
Монте-Кристо (Мститель) .
RND ...................... Примитив, тебе цирк понравился ?
22:20
пал
Сосиска больше периода играла в большинстве. Мда... 2-22 по штрафу. Ну и бесстыжий Газпрём.
22:18
RND
Цирк для тупых примитивов
22:13
Долго наблюдал за идиотами на эт
Всё, долбо**ам можно идти на волейбольную страничку в тему про зинит татарский и **ать там)))))))))))))) ЗВИНИТ-ЧЕМПИОН! даешь ещё 60 побед подряд)))))))
22:12
совва
какая еще победная серия с ОТ и буллитами? еще с ЦСКА сравнивают, времен СССР...
22:09
Бней Иегуда
Очко!)) Распечатали!))
22:09
Бурый аз есьм
ура епт
22:08
Монте-Кристо (Мститель) .
Сборная Колхозной лиги – СКА проиграла команде хачиков из Сочи.
22:08
Тропическая гемангиома Мовсисяна
боже спасибо Сочи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
22:08
sheitan
Сегодня праздник у всей России! Браво и спасибо, Сочи!!
22:07