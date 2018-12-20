"Сочи" представил альтернативную форму на матчи со "Спартаком"

"Сочи" представил игровую форму на матчи регулярного чемпионата КХЛ против "Спартака". Первая игра между командами состоится в Москве 22 декабря, вторая - в Сочи 30 декабря.

На форме изображен альтернативный логотип клуба. В центре эмблемы - название города, а снизу и сверху - море и морской порт.