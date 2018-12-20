"Сочи" представил альтернативную форму на матчи со "Спартаком"

"Сочи" представил игровую форму на матчи регулярного чемпионата КХЛ против "Спартака". Первая игра между командами состоится в Москве 22 декабря, вторая - в Сочи 30 декабря.
На форме изображен альтернативный логотип клуба. В центре эмблемы - название города, а снизу и сверху - море и морской порт.
🔥Рады представить вам особенный комплект формы ХК "Сочи", в котором команда сыграет декабрьские матчи против "Спартака"! Яркие цвета и логотип, посвященный родному городу - такой эксклюзивный свитер точно захочется добавить в свою коллекцию!☝🏻– ХК "Сочи" (@HCSOCHI) 20 декабря 2018 г.
Детали: https://t.co/YYfva4iYEp pic.twitter.com/p1WRoXnOCH
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