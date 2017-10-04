"Сочи" потерпел пятое поражение подряд, уступив "Сибири" в овертайме

"Сочи" дома проиграл "Сибири" (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Гости одержали победу благодаря дублю Александра Бергстрема.

Отметим, что для сочинцев это поражение стало пятым подряд. Новосибирцы, в свою очередь, выиграли впервые с 25 сентября.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сочи" (Сочи) - "Сибирь" (Новосибирск) - 3:4 ОТ (1:0, 1:3, 1:0, 0:1)

Голы: О`Делл - 5 (Падакин, Щитов), 2:25 - 1:0. Верещагин - 2 (бол., Закриссон, Бергстрем), 20:35 - 1:1. Основин - 5 (бол., Санников, Левицкий), 21:16 - 1:2. О`Делл - 6 (Падакин, Юньков), 30:19 - 2:2. Бергстрем - 4 (бол., Верещагин), 32:51 - 2:3. Шмелев - 1 (Лапенков, Цветков), 55:18 - 3:3. Бергстрем - 5 (Шаров, Полашек), 62:41 - 3:4.

Вратари: Барулин - Салак.

Штраф: 8 - 14.

Броски: 40 (8+16+15+1) - 23 (6+7+7+3).

Судьи: Гусев, Наумов.

4 октября. Сочи. Ледовая арена "Шайба".