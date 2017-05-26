"Сочи" пополнился лучшим снайпером плей-офф чемпионата Швеции

"Сочи" на своем сайте объявил о заключении контракта со шведским нападающим Симоном Энерудом. О сроках контракта с 28-летним хоккеистом не сообщается.

В минувшем сезоне он выступал в чемпионате Швеции в составе "ХВ-71", провел 37 матчей в регулярном чемпионате и набрал 29 (14+15) очков, а также записал на свой счет 13 (10+3) очков в 16 играх. Симон стал лучшим снайпером Кубка.

Отметим, что после сегодняшних переходов Энеруда и американца Кейси Уэллмана "Сочи" закрыл все пять легионерских позиций в команде.