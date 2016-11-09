"Сочи" погасил задолженность по премиальным за прошлый сезон

"Сочи" погасил долги по премиальным перед командой за прошлый сезон, информирует ТАСС. Ранее глава профсоюза игроков Андрей Коваленко отмечал, что "Сочи", согласно графику, должен был погасить задолженности перед игроками до конца октября.

По причине задолженностей КХЛ в свое время наложила на "Сочи", "Медвешчак" и "Адмирал" запрет на регистрацию новых игроков. В середине сентября запрет был снят с "Сочи" и "Адмирала", а в середине октября - с хорватского клуба. При этом спортивная дисквалификация продолжает действовать в отношении президента "Медвешчака".