"Сочи" подписал пробный контракт с воспитанником "Динамо"

"Сочи" на своем официальном сайте объявил о заключении пробного контракта с 21-летним нападающим Дмитрием Бойчуком. Хоккеист является воспитанником московского "Динамо", а также выступал в ВХЛ за такие клубы, как "Нефтяник" и "Барс".

В составе ТХК он провел 12 матчей в регулярном чемпионате минувшего сезона и набрал 7 (2+5) очков, а также отдал две передачи в четырех встречах плей-офф. Всего в ВХЛ он провел 61 матч и набрал 19 (6+13) очков.