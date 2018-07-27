"Сочи" подписал двукратного обладателя Кубка Гагарина

"Сочи" заключил однолетний контракт с нападающим Денисом Мосалевым, информирует официальный сайт КХЛ.

Последние три сезона 32-летний нападающий выступал за "Локомотив". В прошлом сезоне он провел 47 матчей в регулярном чемпионате и набрал 21 (7+14) очко. В плей-офф на его счету 9 матчей и 2 (0+2) очка.

Отметим, что Мосалев является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2012, 2013) в составе московского "Динамо". Всего на его счету 520 матчей в КХЛ и 195 (105+90) очков при показателе полезности "+77".