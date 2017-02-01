"Сочи" по буллитам обыграл "Торпедо"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Сочи" на своем льду в серии буллитов обыграл "Торпедо" со счетом 2:1. Победный буллит исполнил нападающий Вадим Щегольков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Нижний Новгород) – "Сочи" – 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Семин – 13 (Шуленин, Баранцев), 6:00 – 1:0. О`Делл – 8 (бол., Петерссон), 39:30 – 1:1.

Победный буллит: Щегольков.

Вратари: Проскуряков – Барулин.

Штраф: 10 – 12.

Броски: 33 (10+7+13+3) – 33 (6+18+4+5).

Судьи: Гофман, Рогачев.

1 февраля. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".